Россиян предупредили о затяжной магнитной буре

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю ближайшей ночью. Она вызвана серией вспышек на Солнце предпоследнего класса M, которая сопровождалась выбросами облака плазмы в сторону нашей планеты, предупредили в центре погоды "Фобос".

По расчетам специалистов, геомагнитные возмущения начнутся после 21:00 по московскому времени. Около 3:00 пятницы, 28 августа, они достигнут уровня бури G1. Предполагается, что магнитная буря продлится примерно до 06:00 воскресенья.

Днем 30 августа магнитосфера постепенно начнет возвращаться в спокойное состояние. В "Фобосе" объяснили, что достаточно длительный период возмущений связан с быстрым солнечным ветром. Он вырывается в космическое пространство из корональной дыры, которая находится на видимой стороне Солнца.