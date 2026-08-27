Лукашенко оценил результаты проекта по отправке нерадивых крестьян в армию

Хорошей практикой назвал президент Беларуси Александр Лукашенко перевод в армию крестьян, которые недостаточно усердно проявляют себя в уборочной кампании. Никаких претензий у командиров к такому пополнению не было, заявил белорусский лидер на совещании по вопросам социально-экономического развития.

По информации Лукашенко, некоторых новобранцев даже хотят наградить. В общей сложности на службу были отправлены 500 крестьян, в том числе 170 — на границу с Украиной. Президент Беларуси признался: он ожидал, что в армию придется отправить тысячи человек, передает агентство БелТА.

Идея воспитания армией принадлежит самому Лукашенко. Белорусский лидер предложил отправлять "нерадивых, алкашей и прочих, не желающих работать на земле в уборку" - в армию, в силы специальных операций, на границу. Президент подчеркнул, что идея полностью себя оправдала.