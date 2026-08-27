Россиян спасли из зоны затопления в Непале

В Непале из районов, подвергшихся удару стихии во время мощного наводнения и селевого потока, удалось спасти 31 иностранца. Об этом рассказали в четверг, 27 августа, в государственном Совете по туризму.

Как уточняется, спасены двое россиян, 11 граждан Индии, четверо туристов из Южной Кореи, по двое итальянцев и американцев, по одному болгарину и швейцарцу. Гражданство еще восьми эвакуированных людей пока не установлено.

В то же время, как сообщает ТАСС, момент пропавшими без вести числятся в общей сложности 667 человек, включая восемь граждан Российской Федерации.

Целые населенные пункты оказались погребены под толстым слоем грязи и обломков во время селей и наводнения, обрушившегося на Непал и китайский Тибет. На вертолетах продолжаются поиски выживших, с воздуха сбрасывают гуманитарную помощь тем, кто оказался отрезан от внешнего мира. Потоки воды, грязи и камней уничтожили дороги, мосты, смыли опоры линий электропередачи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, а также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, рассказали в пресс-службе российского парламента.