Евросоюз утратил ключевые экономические преимущества, которые опирались отчасти на дешевые энергетические ресурсы из России. С таким заявлением выступила в четверг, 27 августа, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как признала политик, исчезли "очевидные преимущества" в виде нефти и газа из России по доступным ценам, доступа на китайский рынок, стратегическую защиту со стороны Соединенных Штатов в рамках НАТО, западное технологическое лидерство.

В связи с этим Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства пересмотреть свои экономические модели и подходы, сообщает РИА Новости.

За день до этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указывал, что европейцы теперь платят за газ примерно в девять раз больше по сравнению с американцами из-за отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Политик охарактеризовал это как "энергетическое самоубийство".

Этому предшествовало красноречивое признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о провале ставки на антироссийские санкции. Политик с горечью признал, что затяжной энергетический кризис в Германии стал следствием прекращения поставок дешевых энергоносителей из России.