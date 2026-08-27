Так называемый "национальный пантеон Украины" пока существует только на бумаге - в подписанном Зеленском законе. Но полуистлевшие останки пособников Гитлера из запрещенной в нашей стране ОУН без дела не пылятся. На могиле откопанного в Роттердаме и перевезенного в Киев Евгения Коновальца устраивают обряды посвящения в нацисты.

Тема возрождения на Украине языческого культа поклонения военным преступникам остается центральной в польском медиапространстве. Варшава грозит Киеву большими проблемами: "Создание Украиной национального пантеона ухудшит отношения Киева не только с Польшей, но и с другими странами Европы и всего мира".

Польское правительство, да и президент Навроцкий на эту тему уже высказались: если украинские нацисты убивают русских, то такая религия у западных кураторов вопросов не вызывает. И денег на это не жалко. Американские ястребы одобрительно похлопывают по плечу.

"Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность за собственную оборону и делает это, а также и играет ведущую роль в поддержке Украины", - сказал Элбридж Колби, заместитель по политическим вопросам министра войны США.

И ответственность за преступления киевских подопечных, совершенных с помощью западного оружия, европейцы тоже должны брать на себя, забыл добавить американский стратег. Для ударов по сугубо гражданским объектам и мирному населению в России боевики Зеленского используют в том числе британские дроны и англо-французские ракеты Storm Shadow/Scalp.

"Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Агентство Bloomberg нагнетает обстановку. Сообщает: Москва рассматривает усиление ударов баллистическими ракетами по Украине: "Кремль пришел к выводу, что все переговорные форматы фактически провалились. И стороны вернулись к исходной точке. И теперь у них остается только один вариант: усилить атаки на украинские города, чтобы нанести ущерб инфраструктуре и сломить волю и способность украинцев продолжать сопротивление".

Москве не нужна военная эскалация, российская армия и так продвигается вперед, прокомментировали в Кремле.

ВСУ отчаянно нуждаются в передышке. Поэтому команда Зеленского исполняет заезженный номер: террористы прикидываются миротворцами. То вбрасывают в прессу очередной план заморозки конфликта, то заявляют об оживлении переговорного трека и анонсируют возможную встречу украинской и российской делегаций в сентябре с участием американцев.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о планах и сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров. А контакты Москвы и Вашингтона по теме украинского урегулирования и так продолжаются на рабочем уровне.