Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в тюрьме

В тюрьме в Гааге умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич.

Здоровье 84-летнего генерала ранее резко ухудшилось - он перенес инсульт, позже еще один. Семье отказали в просьбе временно отпустить его на лечение в Сербию.

Командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-95 годов в Боснии и Герцеговине генерал был арестован в 2011 году сербскими властями. В ноябре 2017-го трибунал признал его виновным по десяти из 11 пунктов обвинения.

Младича приговорили к пожизненному.