Вскрылась настоящая причина возвращения Гарри и Меган в Британию: такой алчности даже от них никто не ожидал

Принц Гарри и Меган Маркл 26 августа вернулись в Британию. Герцог и герцогиня говорили, что покинули США ради образования детей. Однако, как выяснилось, это не единственная причина, и далеко не самая главная.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона, 41-летний Гарри хочет убедиться, что он вновь прочно занял место в семье и восстановил хорошие отношения со своим 77-летним отцом, чтобы гарантировать себе солидное наследство и в итоге не оказаться "герцогом без денег".

"Гарри знает, у кого находятся деньги. Он также понимает, что, когда королём станет его брат, он, вероятно, получит немного. Поэтому всё необходимо уладить сейчас", — уверен эксперт.

Уже давно ходят слухи, что Сассекские столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами, потратив значительную часть доходов, полученных благодаря сделке со Spotify и партнёрству с Netflix в США. Дополнительные расходы возникли из-за миллионных судебных издержек после того, как в июле герцог проиграл иск о нарушении частной жизни против Daily Mail.

Джобсон предположил, что Карл III позаботится о том, чтобы Гарри был хорошо обеспечен, как и двое детей принца — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет. "Я знаю, что король стремится обеспечить справедливое распределение средств после своей смерти. Он хочет убедиться, что обо всех членах его семьи позаботятся. И это в полной мере касается Гарри", — заявил биограф.

Эксперт уверен, что Сассекские лукавят, когда говорят, что лишь забота об образовании детей вынудила их покинуть Калифорнию. "Я думаю, что на самом деле всё это будет связано с деньгами. Я не думаю, что Гарри обязательно знает, насколько болен король. Думаю, эту информацию они держат в очень узком кругу. Но в конечном счёте мы знаем, что король живёт с раком и проходит лечение, и это, конечно, лежит тяжёлым грузом на мыслях каждого. Гарри, очевидно, хочет убедиться, что, когда наступит решающий момент, он не окажется герцогом без денег", — отметил Джобсон.