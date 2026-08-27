Никаких новых предложений по урегулированию конфликта от украинской стороны не поступало. Об этом рассказала в четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница отказалась подтвердить публикации о непубличных контактах между представителями российской власти с главой офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского.

По словам Захаровой, из Киева нередко звучат заявления о якобы появлении новых предложений по мирному урегулированию, однако они направлены лишь на достижение медийного эффекта.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин, в свою очередь, указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Дипломат объяснил это противоречиями между стремлением части американских элит наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и заявленной целью по сдерживанию нашей страны, сообщает РИА Новости.

Тем временем профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, которого цитирует Il Fatto Quotidiano, констатировал приближение гибели киевского режима: "Украина разрушается по частям, а ее поражение приближается, в то время как США и Европа продолжают не иметь намерений обсуждать основные озабоченности России в области безопасности, которые с самого начала были причинами войны".