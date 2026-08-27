Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось более чем на 40%

С января по июль 2026 года иностранными гражданами и лицами без гражданства в России было совершено на 40,1% меньше преступлений (из числа предварительно расследованных), чем за соответствующий период 2025 года. Такие данные приводит в четверг, 27 августа, российское Министерство внутренних дел.

Как сообщает МВД в своем официальном MAX-канале, за указанный период общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений уменьшилось на 16,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 20,7%.

Уменьшилось на 32,1% число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. На 19,6% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 41,1%.

Несовершеннолетние совершили на 3% меньше преступлений, граждане в состоянии алкогольного опьянения — на 11,7% меньше, лица под воздействием наркотиков — на 46,5%, ранее судимые — на 14,6%.

Ранее сообщалось, что мигрантам с судимостью запретили обращаться за гражданством России. Глава государства Владимир Путин подписал поправки в законодательство, затрагивающие иностранцев и лиц без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное в России или за ее пределами.

Чтобы не впускать на российскую территорию нежелательных гостей, на границе задействовали систему контроля сразу по двум биометрическим параметрам: и по фотографии, и по отпечаткам пальцев. Благодаря этой системе с 1 декабря 2024 года удалось предотвратить въезд около 70 тысяч мигрантов, которым запрещено появляться в России.