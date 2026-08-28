Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих. Старшина Роман Смирнов при подвозе грузов на передовую подвергся атаке вражеского дрона. Автомобиль загорелся. Рискуя жизнью, Роман потушил огонь, не допустив взрыва боеприпасов. И своевременно доставил их артиллеристам, которые нанесли по врагу мощный удар.

Ефрейтор Николай Козлов в одиночку пошел на штурм опорника противника. Наши бойцы попали под миномётный обстрел, и Николай, добравшись до вражеских позиций, метким огнём из стрелкового оружия уничтожил нескольких неонацистов, чем обеспечил захват форпоста.