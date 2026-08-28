Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нашей страны нанесли удары в тыловые районы Украины. Приходят сообщения о взрывах в Киеве, Сумах и Одессе. В ходе спецоперации российские подразделения улучшили тактическое положение на всех участках фронта. Накануне взят под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

На Краснолиманском направлении операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшиеся в наше воздушное пространство вражеские дроны коптерного и самолетного типа. Все они были уничтожены.

В Запорожской области наши "птицы" сорвали ротацию противника, который двигался к линии соприкосновения. Серией точных сбросов и ударов "Ланцетом" автомобили и бронемашины "Хамви", "Сенатор" и "Козак" с боевиками ликвидированы.

Блиндажи, укрытия и огневые точки ВСУ стали целями для расчета гаубиц "Мста-Б" группировки "Восток". Получив данные от разведки, артиллеристы пробили брешь в обороне противника.

И новые подробности освобождения села Шевченковское. Нашим передовым отрядам пришлось преодолевать мощный укрепрайон. В ходе боев уничтожены до роты боевиков, 11 бронемашин, семь автомобилей, более тридцати тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга".