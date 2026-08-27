Пашинян отказался считать Россию стратегическим партнером

У Армении есть основания не считать Россию стратегическим партнером. С таким заявлением выступил в четверг, 27 августа, глава армянского правительства Никол Пашинян.

По утверждению политика, он считает странным "после событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство", поскольку возникает вопрос, "почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности" (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, осенью 2022 года произошла череда вооруженных столкновений между военными на азербайджано-армянской границе с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. После этого Пашинян вменил ОДКБ в вину отсутствие заявления с осуждением действий Баку, а затем заявил, что российские миротворцы в регионе не выполняют возложенную на них функцию.

Ранее стало известно, что в проекте программы правительства Армении на 2026-2031 годы предусматривается изменение партнерских отношений с Россией "в направлении трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях сбалансированной внешней политики, установления мира в регионе".

Однако армянские политики делают противоречивые заявления. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило: "Non mittite margaritas ante porcos" ("Не мечите бисер перед свиньями").