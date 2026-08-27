Появились страшные подробности спасения российских бойцов из пыточных подвалов ВСУ

Девять российских бойцов удалось вызволить из пыточных подвалов для пленных на Украине благодаря переговорам. Об этом рассказала в четверг, 27 августа, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как сообщила омбудсмен, на Украине "есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый". Однако имеются и пыточные подвалы, не предназначенные для глаз широкой общественности и правозащитников: "Чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах".

По словам Лантратовой, благодаря коммуникации и переговорам удалось вытащить из этого теневого плена девять ребят. Она подчеркнула, что "у родственников даже тех бойцов, которые числятся без вести пропавшими и даже погибшими, есть шанс, что все-таки их сын, брат, отец вернутся домой".

24 августа заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло рассказала, что около половины российских военнопленных, опрошенных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщают о пытках или жестоком обращении на Украине. Представитель всемирной организации потребовала гуманного обращения с пленными, а также призвала удвоить усилия для освобождения бойцов и их возвращения домой, сообщает ТАСС.

Однако украинских солдат, возвращающихся на родину, нередко ждет страшная судьба. В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что одного из бойцов ВСУ, который был возвращен по обмену в Киев, до смерти запытали электричеством. Сердце военного не выдержало — он скончался. Предположительно, мужчину мучили из-за отказа подписать контракт на продолжение службы в украинской армии.