Выяснилось, зачем Лукашенко вновь отправился в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в четверг, 27 августа, в пресс-службе белорусского лидера.

Как уточняет БелТА, у Лукашенко запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики поговорят про ключевые направления двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В графике белорусского лидера также значится встреча с председателем российского кабмина Михаилом Мишустиным. На повестку вынесут развитие белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию кооперационных проектов.

В 2026 году исполнилось 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. За прошедшие десятилетия Союзное государство превратилось, по оценке лидеров двух стран, в локомотив интеграционных процессов на евразийском пространстве. Базой для этого являются мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость.