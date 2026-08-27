Мантуров назвал условие временного управления на объектах критической инфраструктуры

Норма о введении временного государственного управления на предприятиях, отнесенных к критической инфраструктуре, в первую очередь носит превентивный дисциплинирующий характер. Такое заявление сделал в четверг, 27 августа, первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Политик, проводя заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, подчеркнул: временное управление на таких объектах должно вводиться, когда бизнес саботирует установки государства.

Особую актуальность это имеет с учетом взаимосвязи хозяйствующих субъектов, когда простой одного предприятия грозит цепной реакцией и подрывом устойчивости целой отрасли, заявил Мантуров.

На заседании обсуждались различные аспекты защиты объектов логистики и торговли. Министерство промышленности и торговли совместно с бизнес-сообществом сформировало перечень из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Денис Мантуров заверил, что "точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне", а также подчеркнул, что президентский указ о временном управлении не предполагает национализацию частных предприятий.

В Кремле отмечали, что собственники бизнеса не всегда принимают достаточные усилия для антидроновой защиты принадлежащих им объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики и социальной сферы нашей страны, поэтому "ситуация будет анализироваться".

На этом фоне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал обсудить поддержку компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, а также пострадавших от БПЛА. Системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление, цитирует Шохина ТАСС.