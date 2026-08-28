ПВО сбила 512 дронов ВСУ в ночь на 28 августа над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 512 вражеских беспилотников над российскими регионами.

БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Севастополе беспилотник попал в пятиэтажный дом на улице Героев Подводников. Начался пожар, он уже потушен. Многоэтажна получила серьезные повреждения. Пострадали два человека: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а мужчине осколками посекло спину. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада и 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Вблизи Москвы сбили два БПЛА. В подмосковном Павловском Посаде дрон повредил магазин "Магнит" и поликлинику.

В Тамбовской области после атаки БПЛА сгорели два дома, пострадавших нет, сообщил лава региона Евгений Первышов.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 267 беспилотников.