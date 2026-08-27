Российские бойцы нанесли еще ряд ударов по предприятиям и инфраструктуре на Украине, которую укронацисты используют в военных целях.

Минобороны России уточняет в своем MAX-канале, что поражено промышленное предприятие в Великой Александровке Киевской области, которое выпускало разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак".

ВС России разбомбили также транспортно-логистический центр в Броварах — в нем хранились комплектующие для БПЛА различного назначения.

В порту Измаил Одесской области уничтожен танкер, который привез на Украину горюче-смазочные материалы, и два резервуара с топливом для укронацистов.

В порту Одесса мишенями для ударов стали семь хранилищ с имуществом военного назначения и цех по сборке дронов.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что наращивание российских ударов по Украине — результат очередной авантюры Киева и его западных спонсоров. Такие эффективные и своевременные ответные атаки помогают нашим бойцам на фронте, а также лишают украинскую оборонку возможности улучшать свое оружие.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что динамика в украинском конфликте меняется не в пользу киевского режима. Как заявил политик, "сейчас наступил поворотный момент, который определит наш дальнейший путь, но, похоже, мы постепенно, медленно проигрываем".