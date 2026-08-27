"Ростех": СВО доказала мировое превосходство российских вооружений

Опыт ведения специальной военной операции наглядно демонстрирует мировое превосходство российского оружия в целом ряде категорий. Об этом рассказали в четверг, 27 августа, в госкорпорации "Ростех".

В компании подчеркнули, что превосходят мировой уровень российские технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработки военной авиационной техники, реактивные системы залпового огня (РСЗО), бронетанковая техника.

По материалам сравнительного анализа тактико-технических характеристик продукции "Ростеха" из прогноза до 2035 года мировому уровню соответствуют истребители Су-57, Су-35, вертолет Ка-52, танк Т-90М "Прорыв", комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса — линейка "Панцирь", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле объяснили, почему российский ОПК значительно обогнал оборонку НАТО. Главную роль в этом сыграли "успешно и скрытно проведенные в жизнь решения". Благодаря этому по эффективности российский оборонно-промышленный комплекс не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран Североатлантического альянса, включая США.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение на весь XXI век. В частности, по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы, а скорость "Посейдона" превышает скорость существующих надводных кораблей.