Собянин и Голикова открыли новые площадки для съемок в кинопарке "Москино"

Площадка "Москино" - настоящая машина времени. Из настоящего в прошлое шагнуть можно всего за несколько минут, прогуливаясь по территории. Все локации друг от друга изолированы. Съемочные команды двух параллельных сериалов друг другу никак не мешают.

Восемь съемочных павильонов и 74 натуральные площадки. Кинопарк "Москино" продолжает активно развиваться. Это уже не локальная городская история. Проект вышел на международный уровень.

"По поручению президента мы развиваем индустрию кино, российского кино. Москва становится реальным центром съемок российского кинематографа. И не только российского, но и международных проектов. Одно из таких направлений - это развитие "Москино". Это, по сути дела, одна из крупнейших в мире натуральных площадок, на которой построено порядка 80 городов в натуре. И в этом году мы закончили в третьей очереди - и количество съемок кино увеличилось по сравнению с прошлым годом практически в два раза. Хотел поблагодарить за поддержку Татьяну Алексеевну Голикову, правительство Российской Федерации, администрацию президента - без них бы этот проект не реализовался. Вместе мы организовываем такой большой проект, который пойдет на пользу для российского кино", - сказал Сергей Собянин.

Кроме того, кинопарк уже стал излюбленной точкой притяжения для туристов. В этом году площадку посетят уже около миллиона человек. Благодаря возможности прогуляться и буквально пощупать декорации фильмов растет и аудитория российского кино. За последние три года доля зрителей увеличилось до 79%.

"Мы прирастаем, потому что коллеги производят качественную продукцию - в том числе благодаря той инфраструктуре, на которой мы сегодня находимся. Это огромная экосистема, которая вместила в себя и средневековые города, и современную Москву, и восточные базары, и военные объекты. Здесь представлено все, чтобы дать возможность доступно и качественно снимать российское кино", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

В столице производится до 90% всего российского контента. В помощь кинематографистам - проект столичного правительства "Москва - город кино". Он включает в себя модернизацию существующих объектов и создание новой инфраструктуры, а также - развитие специальных сервисов для увеличения производства качественного кино международного уровня.