В Непале после схода гигантского селя продолжают искать выживших

В Катманду родственники пропавших без вести приходят к больницам и перечитывают списки. Но пока фамилий очень мало. Сейчас из зоны ЧС эвакуация доступна только при помощи вертолета - в первую очередь спасают тяжелых больных. Остальные должны ждать - при этом оставаясь без связи с близкими. Еду и медикаменты им скидывают с воздуха.

"Дома там разрушены полностью, всё затоплено. Таможенный пост уничтожен. Там было очень много гостиниц - их нет. Даже несколько гидроэлектростанций смыло", - сообщил Прадип Пандит, организатор горных походов в районе Кайлаш.

Сейчас уже понятно, как шла волна, смывая все на своем пути. Первым был уничтожен погранпереход в горах между Китаем и Непалом. В Гималаях с высоты примерно 1200 метров сорвался ледник, и вниз по долине реки понеслась стена из смеси камней, льда и воды. С энергией, сравнимой с цунами.

ГЭС "Верхняя Тришули". Бетонная конструкция была сдана в эксплуатацию недавно - в 2019 году. Это крупный проект, он давал 8 процентов электричества в Непале. Селевой поток, судя по кадрам, пришел неожиданно. Рабочие свистели в свистки, стараясь предупредить людей внизу. Видно, как люди пытаются убежать. Счет там шел на секунды. Спаслись те, кто стоял выше по склонам гор.

Далее селевой поток смыл ещё несколько гидротехнических объектов и по руслу реки вышел к городам и поселкам западнее Катманду. Самые крупные из них - Тришули и Калидаха. Люди там тоже не успели ничего предпринять - были кадры, как вода смывает мост. В этот момент по берегу ехал автобус с детьми. Водитель давил на газ, видя в зеркала набегающий поток воды.

В списках погибших сейчас около 400 человек, но цифра постоянно обновляется. Пропавших без вести - порядка полутора тысяч.

Целые населённые пункты были погребены под слоем грязи. Развернута спасательная операция. Привлечены военные. Помощь прибывает из других стран. В числе пропавших - более 600 туристов со всего мира. Сообщалось, что в момент прохода волны внутри здания пограничного перехода и в автобусах на парковке находились 59 русскоязычных паломников из разных стран, ехавших в Тибет. Официальные списки Непала дают информацию о восьми пропавших гражданах России. Двоих из них, по последним данным, вывезли в безопасное место на вертолете.

Спасатели работают в контакте посольством нашей страны. В зоне ЧС появилась опасность нового наводнения - камнями в Гималаях завалило русло реки, и там скапливается вода.