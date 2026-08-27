Свыше 30 участников СВО вступили в ряды волонтеров "Единой России". Об этом рассказал на встрече с добровольцами секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Присоединиться может каждый желающий - в движении нет ни возрастных, ни социальных границ. Работа идет по самым разным направлениям - особенно оперативно волонтеры "Единой России" стараются реагировать на ЧС. Так, например, было во время рекордных дождей в Дагестане, на Черноморском побережье. Помогают добровольцы и жителям приграничных районов.

А представители КПРФ в Москве провели встречу с молодежью и представителями блогосферы - один из вопросов касался блокировок в интернете. Также партия подробно представила программу, с которой идет на выборы в Госдуму 9 созыва: основной курс - победа страны в ходе специальной военной операции. Много предложений по развитию науки, образования, экономики.

"Справедливая Россия" в Москве подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной палатой адвокатов. В его рамках специалисты будут оказывать бесплатные консультации - они уже приступили к работе в партийных Центрах защиты прав граждан. Кроме того, представители "Справедливой России" и адвокатского сообщества проведут совместные мероприятия, направленные на юридическое просвещение граждан.

ЛДПР предлагает новую индустриализацию Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил на пресс-конференции во Владивостоке председатель партии Леонид Слуцкий. Среди перспективных отраслей он назвал судостроение, судоремонт, машиностроение, робототехнику. Леонид Слуцкий отметил, что богатство региона должно работать на благополучие людей, которые здесь живут.

В Рязанской области "Зеленые" направили официальное обращение в региональные органы природоохраны и прокуратуру с требованием установить виновного и взыскать ущерб за сброс неочищенных канализационных стоков в местные водоемы. В городе Шацк на реке Шаче вообще отсутствуют очистные сооружения. И это не единственная проблема, о которой сообщили местные жители.