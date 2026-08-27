Более 9,5 млрд рублей выделят на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам

Более 9,5 миллиарда рублей будет выделено на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что сейчас логистика в Азово-Черноморском бассейне непростая. Идут работы по изменению маршрутов доставки грузов. Выделенные средства позволят железнодорожникам возместить расходы на транспортировку агропродукции, в полном объеме исполнить экспортные обязательства. Также обсудили и поддрежку предпринимателей в Крыму и в Севастополе.