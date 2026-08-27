Более 9,5 млрд рублей выделят на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам

Более 9,5 миллиарда рублей будет выделено на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что сейчас логистика в Азово-Черноморском бассейне непростая. Идут работы по изменению маршрутов доставки грузов. Выделенные средства позволят железнодорожникам возместить расходы на транспортировку агропродукции, в полном объеме исполнить экспортные обязательства. Также обсудили и поддрежку предпринимателей в Крыму и в Севастополе.

"Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, работающим в Крыму и Севастополе. Эта льгота станет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также для гостиниц и санаториев, детских оздоровительных лагерей, сферы общественного питания. Такая дополнительная помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку. Использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудников", - сказал Мишустин.