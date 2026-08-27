Участие в ВЭФ-2026 примут представители более 70 стран

Восточный экономический форум (ВЭФ), который в 2026 году пройдет 1-4 сентября во Владивостоке, готовится принять гостей из нескольких десятков стран мира. Об этом рассказал в четверг, 27 августа, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Как подчеркнул Кобяков, участие в форуме уже подтвердили представители более 70 стран, самые крупные делегации ожидаются из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея, сообщает ТАСС.

Представитель оргкомитета ВЭФ назвал это ярким подтверждением глобального характера форума и сохранение высокого интереса к нему как к действенному инструменту формирования доверия, которое становится основой продуктивного и прагматичного международного сотрудничества.

Ключевым событием ВЭФ традиционно становится пленарная сессия, в которой принимает участие президент России Владимир Путин. Глава государства раскрывает основные позиции Москвы по внутренней и международной повестке. В 2025 году на площадке форума российский лидер напомнил, что мир ближайших десятилетий будет не западным и не восточным, а многополярным.

При этом Владимир Путин подчеркивал: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать, а попытки изолировать нашу страну, особенно в такой чувствительной сфере как оборона и безопасность, терпят полное фиаско.