Польша не собирается размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил в четверг, 27 августа, заместитель польского министра обороны Павел Залевский.

Как заявил польский политик, Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, но без размещения ядерного оружия на собственной территории.

Павел Залевский подчеркнул "четко и открыто", что Польша не желает размещать ядерные боеголовки на своих землях, сообщает PAP.

Весной 2026 года поляки решились провести совместно с французами ядерные учения. В Кремле в ответ на это указали, что стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации континента никак не способствует стабильности и предсказуемости.

На Западе насторожились после заявления Кремля о невозможности предотвратить начало региональных конфликтов, хотя ядерное сдерживание и является единственной защитой мира от глобальной войны. Британские журналисты подчеркивали, что "Москва выступила с суровым предупреждением" которое не следует игнорировать".