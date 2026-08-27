Трамп сделал заявление о риске нападения России на НАТО

Российский лидер Владимир Путин не вынашивает планы нападения на Североатлантический альянс. Об этом заявил в четверг, 27 августа, президент США Дональд Трамп.

Как подчеркнул Трамп, вопреки западной пропаганде он не верит в "российскую агрессию" и не считает, что Россия планирует нападать на альянс. Президент США заявил, что провел "хорошие переговоры" с Владимиром Путиным — он "не станет атаковать территорию НАТО".

С этой точки зрения, по мнению Трампа, "нет никаких проблем", поэтому "я не беспокоюсь" (цитаты по ТАСС).

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, высказываясь в адрес России и ее лидера Владимира Путина, потребовал "не играть" с Североатлантическим альянсом. Нидерландский политик заявил, что блок намерен "защищать наш образ жизни, нашу демократию, нашу территорию". В то же время Рютте заверил, что НАТО выполняет исключительно оборонительные функции, не упомянув планы по расширению альянса на восток.

Между тем норвежские военные, участвовавшие в миссии по обучению украинских солдат, признали: ни одно натовское государство не готово к военному противостоянию с Россией. По словам военнослужащих ВС Норвегии, королевству придет конец, если оно решится вступить в конфликт на истощение.