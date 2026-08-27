Поездка в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа была обычным делом. Такое заявление сделал в четверг, 27 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По утверждению американского лидера, в подобных контактах нет ничего необычного, а директор российской Службы внешней разведки и глава ЦРУ встречаются раз в полгода-год, тем более что у них "очень хорошие отношения" (цитаты по ТАСС).

При этом "никаких посланий не было, и ничего необычного не произошло", заверил Трамп, опровергая предположения о якобы передаче российским властям предостережения от нападения на страны НАТО.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, говоря о своей недавней непубличной встрече с директором ЦРУ, напомнил, что "компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь". Несколькими месяцами ранее Сергей Нарышкин подтверждал, что его ведомство и Центральное разведывательное управление США поддерживают связи, несмотря на обострение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Между тем западная пресса взахлеб обсуждает причины загадочного визита в Москву директора ЦРУ. Зарубежные спонсоры киевского режима пребывают в полном недоумении: в Вашингтоне не спешат делиться подробностями о поездке Рэтклиффа, тогда как ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается с каждой неделей.