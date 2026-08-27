Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов четверга, 27 августа, 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны уточнило в своем MAX-канале, что вражеские дроны сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что количество пострадавших мирных жителей от атак ВСУ с февраля 2022 года приближается к 35 тысячам. Как уточнил дипломат в эфире ИС "Вести", с мая фиксируется кардинальное увеличение числа пострадавших. Мирошник объяснил это выделением Киеву со стороны Брюсселя очередного транша средств на закупку беспилотников.

Российская сторона не раз предупреждала, что спонсорам киевского режима придется наравне с укронацистами отвечать за военные преступления против мирных жителей.

На этом фоне решение президента Финляндии Александра Стубба подписать соглашения о совместном производстве дронов с Украиной вызвало резкую критику. Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил в соцсетях, что "Стубб превращает Финляндию в мишень для будущих ответных мер со стороны России".