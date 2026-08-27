Киевский режим, пребывая в неадекватном состоянии возобновил нападения на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). На это указала в четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как напомнила чиновница, 26 августа дрон ВСУ пытался ударить по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС. Ее повреждение грозило серьезной радиационной аварией. Есть и другие примеры того, как главарь киевского режима Зеленский и его клика позволяют себе всё более безрассудные выходки.

Захарова указала на невозможность таких действий Киева без постоянной поддержки со стороны западных спонсоров — они вселяют в преступный режим Зеленского ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры.

МИД России призывает Международное агентство по атомной энергии предпринять исчерпывающие меры воздействия на Киев, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачёв рассказал, что обстрелы Энергодара и района Запорожской АЭС продолжаются ежедневно — страдают и гибнут мирные жители. Как выразился директор госкорпорации, Киев "кошмарит" город энергетиков, пытаясь сделать жизнь людей невыносимой.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что киевский режим переходит к политике ядерного терроризма — заигравшемуся монстру Франкенштейна, которого вырастили европейцы, позволено всё. Однако последствия этого попустительства могут оказаться фантастически чудовищными.