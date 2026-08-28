В поездах дальнего следования улучшат интернет

Проект по улучшению качества мобильной связи в поездах дальнего следования запустили МТС и Федеральная пассажирская компания. Об этом сообщили "Известиям" в МТС.

Как заявили в компании, телеком-оборудование внедрят в конструкцию вагонов, что улучшит интернет в долгих поездках.

До конца 2026 года планируется установить специальное оборудование на все составы "Аврора", которые следуют по маршруту Москва — Санкт-Петербург и наоборот. Также улучшенный интернет появится в поездах "Буревестник", курсирующих между столицей и Нижним Новгородом.

Кроме того, в Т2, "МегаФоне" и "Билайне" тоже обсуждают совершенствование качества связи в составах.

Сейчас покрытие сотовой связью обеспечивается примерно на 30% протяженности железных дорог — это является значительным ограничением предоставления услуг связи пассажирам поездов, сообщили в РЖД.