В Минпросвещения назвали максимальный уровень нагрузки на школьников

Максимальный уровень нагрузки в школах составляет 20 часов в неделю для первоклассников и 37 часов для 10-11 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



"Согласно максимально допустимому уровню нагрузки в неделю, первые классы учатся 20–21 час, 2–4-е классы — 23–26 часов, 5-й класс — 29–32 часа, 6-й класс — 30–33 часа, 7-й класс — 32–35 часов, 8–9-е классы — 33–36 часов, 10–11-е классы — 34–37 часов", — сказал он РИА Новости.



Кравцов подчеркнул, что время на выполнение домашнего задания, а также количество контрольных и проверочных работ нормированы приказом министерства.