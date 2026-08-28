"Работают в тишине": Лавров оценил визит главы ЦРУ в Москву

Спецслужбы в России, как и во всем мире, взаимодействуют между собой на основе определенных правил. В этом нет ничего необычного – как и в том, что свою работу они ведут в тишине. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. Внимание Лаврова обратили на то, что в тот же день в Москве вдруг оказался и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Одновременные визиты в Москву руководителя ЦРУ и главы дипломатии Ватикана означают не что иное, как их желание приехать и поговорить с российской стороной, считает глава МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о целях приезда Рэтклиффа, сообщил, что визит связан с контактами между спецслужбами. Песков добавил, что встречи руководителя американской спецслужбы с президентом Владимиром Путиным не было, хотя российскому лидеру доложили о прошедших беседах, передает ТАСС.

Говорить об итогах визита Рэтклиффа представитель Кремля не стал. Песков отметил: судить о том, как приезд американского чиновника скажется на процессе вывода отношений России и США из глубочайшего кризиса, преждевременно.