22-летняя жена балерина ждет ребенка от Егора Бероева

Актер Егор Бероев вышел в свет с молодой супругой, актрисой и балериной Анной Панкратовой. 22-летняя избранница артиста продемонстрировала большой живот.

Пара представила фильм "Марик" в одном из столичных кинотеатров. Для выхода в свет супруга Егора Бероева выбрала лаконичный черно-белый образ. Изюминкой стал объемный темный пиджак, который, вероятно, был призван прикрыть изменившуюся фигуру Панкратовой.

Однако ушлые журналисты все равно сумели снять беременную избранницу Бероева, слухи об интересном положении которой ходили последние несколько недель.

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Интересно, что знакомые пары еще в марте уверяли, что супруги готовятся стать родителями. Анну и Егора видели в медцентре, где они сдавали анализы.

Напомним, Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале 2026-го.

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