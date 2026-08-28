Число жертв наводнения в Непале продолжает расти

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 469 человек.

Больше всего погибших зафиксировано в Читване, Восточном Навалпараси, Горкхе, Нувакоте, Дхадинге, Танахуне, Западном Навалпараси и Расуве, сообщает Ratopati со ссылкой на отчет МВД Непала.

Еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев, включая граждан России. 73 человека пострадали. Спасти удалось 3 253 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задежйстввоаны более 9,4 тысячи военных и полицейских, а также 15 вертолетов.

Наводнение в Непале произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета в реку Лхенде Кхола (приток реки Бхоте-Коши). Стихия разрушила дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин выразил выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи с большим числом погибших в результате стихийного бедствия.