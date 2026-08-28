ВС России нанесли групповые удары по украинским портам

Российская армия продолжила наносить групповые удары по военным целям на Украине. Минувшей ночью ракеты и дроны ВС России поразили логистические центры и морские порты, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны.

Российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили, в частности, складской комплекс компании "Стеллар Джет" в Киевской области. Он использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности "Фламинго", здесь же хранилось топливо для ракетных ускорителей. Целями в порту "Одесса" стали шесть хранилищ с имуществом военного назначения.

Пророссийское подполье, в свою очередь, сообщает о крупном пожаре на логистическом складе Rozetka в Борисполе после ударов "Гераней-4". Еще два складских объекта загорелись в юго-западном пригороде Киева. В Одесской области, как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, насчитали не менее 10 эпизодов. Также поражены объекты в Измаиле и районе Маяков.