Анна Седокова рассказала о загадочном недуге: "Я заболела ровно в тот момент, как встретила его"

Анна Седокова в последнее время переживает сложный период. А тут еще и обострилась ее тяжелая болезнь.

О проблемах со здоровьем она рассказала в своем личном блоге. Известная исполнительница опубликовала фотографию шприца и сообщила, что только это лекарство в состоянии ей помочь.

"Я заболела крапивницей ровно в тот момент, как встретила его. Я не знаю, что это было. Проклятья или просто психологическая защита", - начала свой рассказ Седокова.

Поначалу это были просто маленькие пятна и Анна даже не придала им значения. Но затем наступило резкое ухудшение. "На утро у тебя случается отек Квинке, когда ты не можешь глотать и твое лицо все опухло. Все твое тело в этот момент в пятнах алых и в огне и ты не понимаешь, что делать", - поведала певица.

Седокова обратилась за медицинской помощью. Артистка рассказала, что прошла все обследования и сдала все анализы. Однако, по словам певицы, так никто и не понял, почему болезнь появляется. "Но я просто понервничаю и сразу в пятнах", - отметила Анна.

Тем не менее, от этой загадочной болезни нашлось лекарство. "Два шприца по 17 тысяч каждый. Меньше доза не берет. Это единственное лекарство в мире. Аналогов нет. И ты колешься и следующие два дня тебя нет в жизни. Потому что это единственное лекарство, которое убивает твой иммунитет, чтобы спасти тебя", - констатировала артистка.

Анна Седокова отметила, что уже научилась жить с этим недугом, который то уходит, то возвращается. "Вчера был новый приступ. Я собралась и сказала, что не дам ему победить. Психологическое это или физическое, я не знаю. Но это очень больно. И я надеюсь, что однажды крапивница уйдет от меня и больше никогда не вернется", - заключила исполнительница.

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