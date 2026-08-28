Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива

Ормузский пролив полностью разминирован. С таким заявлением выступил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер. Видео опубликовано на странице CENTCOM в соцсети X.

Купер уточнил, что американские военные очистили международные торговые маршруты. По его словам, обезврежены морские мины, которые несколько месяцев назад заложил иранский Корпус стражей исламской революции.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты отказываются разговаривать с Ираном. Хозяин Белого дома добавил, что Ормузский пролив открыт, а Вашингтон, якобы, контролирует маршруты.