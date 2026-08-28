Им предлагали сдаться. Но боевики надеялись, что смогут незаметно уйти. Напрасно. Мина, выпущенная российскими штурмовиками, упала точно на тропе. Несколько бандеровцев ликвидированы на месте. Остальные бросились обратно - в блиндаж.

Но и эта "нора" уже была под прицелом. По траншеям в лесу начали точечно работать наши беспилотники. Еще несколько подвалов с националистами уничтожили в застройке.

В бункере среди разбросанных мешков, касок и экипировки разведчики нашли троих убитых националистов. Остальные, а их было человек пять, бросив погибших, сбежали. Когда траншея была захвачена, разведчики осмотрелись, засекли еще одну позицию ВСУ. И передали координаты авиации.

Все эти точки - окраины Дружковки. Стратегически важного города. Его еще называют воротами в Краматорск. Сегодня наши бойцы начали просачиваться в кварталы и затягивать этот мощный укрепрайон в огневой котел. Разведчикам удалось захватить важные трофейные документы. А в них - все позиции ВСУ, во всех подробностях.

Одновременно с наступлением на Дружковку российские войска начали ликвидацию ВСУ в Доброполье. Наши батареи развернуты всего в 4 километрах от города. Обнаружить их противник не может. Бойцы рассредоточились в развалинах. А пушки маскируют так, что пройдешь в двух шагах и не заметишь. Зато все дороги и транспорт противника - как на ладони. Сегодня артиллеристы сожгли еще один броневик.

Под прикрытием артиллерии пехота подбирается все ближе к трассе Доборополье - Краматорск. Ее блокада остановит снабжение ВСУ в агломерации процентов на 70. Железнодорожного сообщения уже нет. В часы затишья украинские мародеры срезали все провода на столбах. И, по сути, оставили своих же бандеровцев без стабильной связи с тылами.