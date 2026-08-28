Десять российских регионов охвачены природными пожарами

Сразу в 10 российских регионах идёт борьба с природными пожарами. Самая сложная обстановка в Ямало-Ненецком округе - огнём охвачено больше 220 тысяч гектаров.

Жители Нового Уренгоя жалуются на смог. Дымом от пожаров заволакивает улицы. Густая завеса периодически и на трассе под городом. Автомобилистам помогают сотрудники ГИБДД. В лесах на всей территории действует режим ЧС. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, задействована авиация.

Тушат природные пожары с воздуха и в Красноярском крае. Причина возгораний - сухие грозы. Все очаги находятся в труднодоступных местах. Всего на помощь в борьбе со стихией направлены больше тысячи парашютистов и десантников из других регионов.