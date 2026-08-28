Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

Москва - один из самых экологичных мегаполисов мира. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин. В личном блоге мэр рассказал о состоянии окружающей среды столицы на предыдущий год.

Так, за десять лет выбросы в атмосферу снизились в 8 с половиной раза. Почти вдвое сократилось содержание нефтепродуктов в Москве-реке. Около половины территории города занимают зелёные насаждения.

Всё больший вклад в заботу о природе вносят и жители. За прошлый год через сеть "Экоточки Москвы" собрали почти 2 с половиной тысячи тонн вторсырья. Кроме того, более 700 тысяч горожан участвовали в экологических мероприятиях.