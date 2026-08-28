В Сочи вырастали отечественные бананы 100-процентной зрелости

Российские аграрии сделали ещё один важный шаг к импортозамещению. В нашей стране официально собран первый коммерческий урожай бананов 100-процентной зрелости. Экзотические фрукты вырастили в Сочи в рамках программы по возрождению субтропического земледелия. Пока она носит статус эксперимента, но специалисты уверены - совсем скоро на российских прилавках появятся настоящие отечественные бананы.

Долгожданное событие на экспериментальной ферме. Экзотика отечественного производства, наконец, готова к сбору. Это первая партия спелых бананов. Зеленый цвет кожуры не должен вводить в заблуждение. На ветке плоды желтеют неравномерно, гниют и трескаются. Поэтому срезают их, как говорят специалисты, в стадии технологической готовности. 4 дня в кладовке - и фрукты приобретут привычный привлекательный вид. К результату аграрии шли полтора года. Урожай весомый - во всех смыслах.

Саженцы вырастили из турецких, вьетнамских, таиландских и других семян. 24 сорта. В основном, промышленные, которые преимущественно и поставляют на прилавки. Но есть в коллекции и редкие - красные, черные и даже голубые бананы. Мякоть у всех одинаковая, белая, а вот вкус - разный.

За тропической культурой ухаживают с любовью. В умных теплицах круглогодично поддерживают нужную температуру. Датчики контролируют влажность - при необходимости дают сигналы открыть форточки или включить полив. За созреванием плодов следят десятки видеокамер и система искусственного интеллекта. Экзотические растения отвечают бурным ростом и цветением. До масштабов стран-экспортеров, конечно, пока далеко, но первые итоги эксперимента признали успешными.

"Мы все вместе учимся с вами. Опыта такого быстрого с закрытыми глазами, как показывают - в Таиланде собирают бананы, у нас нет, но мы его приобретем", - рассказал Андрей Платонов, генеральный директор АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства".

Фрукты, которые везут морем из-за рубежа, зреют в трюмах судов более месяца. Наши можно есть практически сразу. Поэтому они вкуснее и ароматнее заокеанских, уверены сочинские производители. Отечественные бананы выигрывают и по составу. Лабораторные исследования показали: в них больше калия и магния, а фруктозы и сахарозы - меньше.

Вес первой партии небольшой - 150 килограммов. Поэтому оценить плоды на вкус пока могут только туристы, которые приходят в питомник на экскурсии, и те, кто лично приедет в теплицу за покупками. Но фермеры готовы расширить масштаб и рассмотреть вопрос о массовых поставках в торговые сети по мере выхода на промышленные объемы.

Тем более, им будет что предложить. Кроме бананов, на плантациях зреет и другая экзотика - папайя и питахайя, которую называют чаще драконий фрукт. До конца года аграрии рассчитывают собрать около семисот килограммов плодов.