"Проблем много, у нее травма": новый тренер рассказала о трудностях работы с Аделией Петросян

Аделия Петросян 20 июля объявила о своем уходе из штаба Этери Тутберидзе. Фигуристка тщательно срывала имя своего нового наставника и только накануне объявила, что теперь тренируется с Инной Гончаренко.

Оказалась, что Петросян не называла, кто стал ее тренером, потому что она не искала замену Тутберидзе за спиной у своей наставницы. Аделия сначала полностью закончила сотрудничество со штабом Этери, и только потом заключила договор с новым наставником. Гончаренко сообщила, что сотрудничество с Петросян началось с 15 августа.

"Аделия мне позвонила и попросила помочь подготовиться к прокатам. Для меня это было неожиданно. Потом встретились и пообщались. Аделия — приятная девушка. Пока всё складывается, но без загадывания: всё-таки это было неожиданно для меня", — рассказала в беседе со Sport24 Инна.

Тренерский штаб сейчас решает все организационные вопросы. Но есть огромная трудность — фигуристка перешла в новую команду буквально за две недели до контрольных прокатов.

"Ничего не загадываем, пытаемся работать. Сейчас ищем лед, где можно будет тренироваться. Проблем много, но мы полны надежд и оптимизма. Сейчас на связи с федерацией, прорабатываем варианты, но ничего определенного нет", — призналась Гончаренко.

Поделилась тренер и ближайшими планами. Сегодня короткая и произвольная программы Аделии в процессе постановки. Петросян будет готовиться к российским Гран-при. Почти месяц фигуристка не тренировалась, к тому же у нее есть отвлекающий фактор — в прошло году Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет.

"Аделия учится, но это не является проблемой, ей это очень нравится и комфортно", — отметила Гончаренко.

Что действительно волнует Петросян, так это травма. Но, как пояснила тренер, этот вопрос будет решаться в перспективе, сейчас решение этой проблемы отложено — идет работа со специалистом по лечебной физкультуре. "Аделия выполняет рекомендуемые врачами комплексы, как я понимаю, больше там сделать ничего нельзя, но я не врач. Глобальное решение проблемы будет в перспективе", — заключила Гончаренко.