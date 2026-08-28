Беспилотник попал в магазин и повредил здание поликлиники в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о последствиях ночной беспилотной атаки на регион.

БПЛА попал в магазин "Магнит" в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбило 46 окон, сильно пострадали два кабинета. Детское отделение повреждений не получило.

Поликлинику восстановят в ближайшее время, заверил губернатор. В настоящий момент он продолжает принимать пациентов. Закрыт только кабинет физиотерапии.

В настоящий момент на месте разрушений работают специалисты. Они убирают поврежденные помещения, фиксируют масштаб разрушений и готовятся к восстановлению остекления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты два беспилотника. Всего за прошедшую ночь над Россией были сбиты 512 БПЛА.