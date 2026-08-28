Маргарита Симоньян рассказала о ссорах с Тиграном Кеосаяном: "Казалось: впереди только развод!"

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были счастливы вместе около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга.

Журналистка подарила режиссеру дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта. Симоньян и Кеосаян считались одной из самых крепких и гармоничных пар. Они почти никогда не расставались. И все же даже у них возникали сложности в отношениях. Маргарита и Тигран могли сильно поругаться из-за работы.

"Мы всерьез спорили только по работе. Это касалось киносценариев, которые писали вместе. Часто приходилось что-то переписывать, и мы спорили так, что казалось: впереди только развод!" - сообщила Симоньян.

Однако журналистка высказала мнение, что подобные столкновения идут на пользу отношениям, передают "7 Дней". "Такие ситуации заканчивались большой радостью — что мы есть друг у друга, что можем друг друга поправлять, направлять, вдохновлять. Мне вообще кажется, что такие творческие споры только укрепляют отношения. Ведь это те общие интересы, которых часто не хватает в браках. Супругов связывают только дети и домашние заботы. И, как мне кажется, это часто бывает причиной охлаждения в отношениях. А когда есть настолько сильные, яркие интересы, которые вызывают бурные эмоции, желание отстаивать свою позицию, это, наоборот, укрепляет семью. Без споров точно было бы скучно!" - заключила журналистка.

Отметим, что скоро будет год как не стало Тиграна Кеосаяна. В конце 2024 года режиссер попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летний Кеосаян умер.

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