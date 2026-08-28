Российские военные начали глушить Starlink у ВСУ

Российские военные способны заглушить спутниковую сеть Starlink, утверждают эксперты, опрошенные испанским изданием El Mundo. Предоставляемый компанией Илона Маска интернет активно используют Вооруженные силы Украины.

Как сказано в статье, комплекс "Волна-Купол-Гарант" способен подавлять Starlink. Издание напоминает о высокой зависимости украинских вооруженных сил от американской системы. Авторы материала ссылаются на заявления украинского лидера Владимира Зеленского.

Американский миллиардер Илон Маск, предоставив Киеву услуги компании SpaceX, не согласился на просьбу украинских властей позволить применять систему Starlink для нанесения ударов вглубь России. Позже в администрации Зеленского признали, что российская система спутников "Рассвет", которую называют фактическим аналогом системы Starlink, станет проблемой для ВСУ.