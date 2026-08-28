Принц Уильям выдвинул ультиматум Карлу III после возвращения Гарри: вот что он потребовал

Принц Уильям не рад возвращению брата. Он отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе с Гарри.

Источники издания RadarOnline сообщают, что будущий король по-прежнему не желает создавать ложное впечатление о примирении в королевской семье. Уильям даже поставил Карлу III ультиматум.

Принц Уэльский глубоко задет поступками Гарри и его жены. Уильям не раз говорил, что не простит Сассекским гадкие высказывания о Кэтрин.

"Позиция Уильяма заключается в том, что решение Гарри снова жить в Великобритании не означает, что их отношения внезапно восстановились. И он не готов появляться вместе с братом на мероприятиях лишь ради фотографий, которые создавали бы противоположное впечатление. Принц считает, что их совместное публичное появление немедленно будет истолковано как доказательство того, что все проблемы решены. С точки зрения Уильяма, это совершенно не соответствует действительности. Если между ними ничего существенно не изменится в частном порядке, он не хочет публично создавать искусственную картину примирения", — заявил инсайдер.

Гарри же неоднократно говорил о желании восстановить разрушенные отношения со своей семьёй. В интервью BBC в прошлом году он заявил: "Я хотел бы примириться со своей семьёй. Больше нет никакого смысла продолжать борьбу. Жизнь бесценна". Однако дальше слов герцог Сассекский так и не зашел.

Наследник престола уже уведомил отца о своем решении. Уильям был категоричен и поставил Карлу III ультиматум — если не хочет скандала, никаких пересечений рабочих графиков с Гарри.

"Принц Уэльский зол из-за того, через что Гарри и Меган заставили пройти Кэтрин и всю семью. Его приоритет — защита жены и детей, и он не считает, что географическая близость обязывает его общаться с Гарри — ни в частном порядке, ни публично. Карл может стремиться к собственному примирению с младшим сыном, но Уильям эмоционально пока находится совсем не на том же этапе", — отметил источник.

Напомним, Гарри и Меган вернулись в Великобританию вместе со своими детьми — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет — после недавнего воссоединения с 77-летним королём Карлом и 79-летней королевой Камиллой в Хайгроуве. Ожидается, что Сассекские обоснуются в собственном частном доме в Великобритании, а не вернутся в одну из королевских резиденций. Также предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать частную школу неподалёку от нового британского дома супругов.