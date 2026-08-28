Белоусов вручил медали "Золотая звезда" героям СВО

Министр обороны вручил медали "Золотая звезда" и именное оружие российским военнослужащим, удостоенным высшего звания - "Герой Российской Федерации".

Среди награждённых - генерал-майор Антон Грунис, который докладывал Владимиру Путину об освобождении Константиновки. А также Александр Картавкин - летом президент повысил его в звании до генерал-майора.

Во время торжественной церемонии Андрей Белоусов поблагодарил офицеров за безупречную службу и верность воинскому долгу. И подчеркнул, что они продемонстрировали высочайшее мастерство и исключительное мужество во время выполнения боевых задач. А награды - это признание их вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение её безопасности.