Украинский "Эпицентр" закрыл магазины после ударов ВС России по складам

Гипермаркеты украинской компании "Эпицентр" в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье закрываются. Торговая сеть вынуждена пойти на такой шаг из-за повреждения складов и логистических объектов в результате ударов ВС России, сообщило издание "Страна".

По данным источников издания, в других регионах страны резко уменьшают остатки на складах. Партнеров сети просят привозить товар небольшими партиями сразу в розничные магазины. СМИ уже пишут, что компания может закрыть свои магазины по всей стране и перейти на онлайн-заказы.

Ранее Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам украинской инфраструктуры. В частности, минувшей ночью поражен ТЦ в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.