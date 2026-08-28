В Музее Победы стартовал Всероссийский слет активистов движения "Пост №1"

В столичном Музее Победы на Поклонной горе сегодня стартовал Всероссийский слет активистов движения "Пост №1". Патриотическая акция объединила школьников со всей страны. Их ждут различные соревнования, мастер-классы, встречи с ветеранами СВО.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Герой России, член Высшего Совета и один из лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин.

"Вы настоящие патриоты. Для нас большая честь ваше участие в данных событиях - в увековечивании памяти о наших подвигах наших воинов. Это большой вклад в вашем юном возрасте. Я уверен, что вы с неким знаменем пойдете в будущее уверенным шагом", - рассказал Владислав Головин, начальник главного штаба "Юнармии", Герой России, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия".