В семье Ксении Алферовой горе

В семье известной актрисы Ксении Алферовой горе. Артистка сообщила о смерти своей бабушки, в честь которой ее и назвали.

Ксении Архиповне Алферовой было 103 года. Она часто мелькала на фото и видео в блоге своей именитой внучки. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса часто публиковала ролики, где разговаривала с бабушкой, выставляла ее рассуждения о жизни, публиковала кадры с дней рождения.

Теперь же Ксения объявила, что бабушки не стало. "Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-ом году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель. Царствие ей небесное", - сообщила Ксения Алферова.

Она попросила молиться о душе бабушки. "Бабушка - олицетворение любви. Настоящей, безусловной, чистой. Пусть ее искры до вас долетят! Ловите!" - заключила актриса.

В комментариях многочисленные подписчики высказали соболезнования скорбящей артистке. Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Попытались утешить Ксению Алферову певица Наталья Подольская, актриса Ирина Безрукова, ведущая Лаура Джугелия и другие.

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