Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как сказано в документе, кабмин Республики Казахстан сложил полномочия перед вновь избранным Курултаем – в первый день работы нового парламента. Правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

В Казахстане 23 августа впервые прошли выборы в новый парламент страны. По его итогам партия президента "Адилет" получила 110 из 145 мест. Процедура является формальной во время начала работы нового созыва парламента. Токаев назначит новое правительство и вице-президента после консультаций с депутатами парламента.